A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) reduziu nesta quarta-feira suas projeções de crescimento para 2022 na região, que passaram dos 2,1% estimados em janeiro para 1,8% devido ao impacto da guerra na Ucrânia.

"As economias da América Latina e do Caribe enfrentam uma situação complexa em 2022 devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia", disse a agência da ONU, com sede em Santiago do Chile, em um comunicado.