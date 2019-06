O chanceler do México, Marcelo Ebrard, reiterou nesta segunda-feira o chamado ao diálogo com os Estados Unidos e rejeitou a "contraproducente" ameaça de impor tarifas sobre as importações mexicanas do presidente Donald Trump.

"Há um limite claro para negociar e esse limite é a dignidade do México", disse Ebrard em entrevista coletiva na embaixada mexicana em Washington, na qual reforçou que a situação só pode ser resolvida com o "diálogo" e deverá incluir "concessões de ambas as partes".