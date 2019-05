A China anunciou nesta sexta-feira o estabelecimento de uma "lista de entidades não confiáveis" na qual incluirá empresas, organizações e pessoas estrangeiras que "prejudicam gravemente os direitos e interesses legítimos de companhias chinesas", de acordo com informações divulgadas pelo Ministério do Comércio.

O ministério, no entanto, não especificou o que acontecerá com as companhias que figurarem na lista, mas disse que as "medidas específicas serão anunciadas em breve".