Pequim rebateu nesta sexta-feira o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, e classificou de "farsa política" a detenção no Canadá da diretora financeira da Huawei, Meng Wanzhou, ao mesmo tempo que defendeu a detenção dos dois canadenses presos na China.

Pompeo classificou de "erro" na quinta-feira as detenções do ex-diplomata Michael Kovrig e do empresário Michael Spavor, ambos detidos no país asiático pouco depois que o Canadá deteve Meng em 1 de dezembro de 2018, e acrescentou que "a China tem que honrar os compromissos que fez com o mundo".