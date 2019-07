EFE/ How Hwee Young

Representantes de China e Estados Unidos voltaram a se reunir nesta terça-feira em Xangai na primeira rodada de negociações comerciais após a reunião ocorrida ontem na cúpula do G20 entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o americano, Donald Trump.

Do lado dos EUA participaram o representante de Comércio Exterior, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin; enquanto pela China estiveram presentes o vice-primeiro-ministro, Liu He, e o ministro de Comércio, Zhong Shan, que não participou das rodadas anteriores.