O presidente da China, Xi Jinping, vai pedir ao dos Estados Unidos, Donald Trump, respeito mútuo e às regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) quando ambos se reunirem na próxima Cúpula do Grupo dos Vinte (G20) em Osaka (Japão) para tentar resolver a guerra comercial entre os dois países.

Assim disse nesta segunda-feira o vice-ministro de Comércio chinês, Wang Shouwen, em entrevista coletiva sobre a posição chinesa no G20, e confirmou que as equipes negociadoras de ambas as potências - que Wang integra pela parte chinesa - estão tendo conversas discretas nos últimos dias, embora não tenha revelado nenhum detalhe sobre as mesmas.