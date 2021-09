As companhias aéreas locais e estrangeiras estão realizando cerca de 200 voos internacionais de ida e volta por semana na China, o que representa apenas 2,2% do que era operado antes da pandemia da covid-19, segundo indicou nesta terça-feira a imprensa local.

A previsão da Administração de Aviação Civil do país asiático, no entanto, ainda não prevê um rápido aumento na quantidade de voos, dada a grave situação provocada pela propagação do novo coronavírus no mundo, de acordo com informações repassadas por fontes do órgão aos veículos de comunicação.