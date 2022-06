De acordo com a OCDE, a Colômbia será o país-membro com o maior crescimento neste ano, de 6,1%, e o governo ressalta que este avanço não se deve apenas ao aumento dos preços do petróleo, mas também à gestão anticíclica durante a crise da covid-19.

"O petróleo não pode ser visto como o único ou o principal determinante do crescimento", disse nesta quarta-feira à Agência Efe o ministro da Fazenda colombiano, José Manuel Restrepo, que participava do Fórum Econômico sobre a América Latina da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).