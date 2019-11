O festival de compras 'Dia do Solteiro', celebrado nesta segunda-feira, na China, voltou a bater recorde neste ano ao superar a marca de 268.444 milhões de yuanes (cerca de US$ 38,379 bilhões) em vendas pelas plataformas do grupo Alibaba na internet em apenas um dia.

O recorde de 2018 foi ultrapassado às 16h31 (horário local; 5h31 em Brasília). Ao final da jornada, a empresa vendeu quase US$ 8 bilhões a mais do que no ano anterior, um montante 24,6% maior, confirmando que o dia - fomentado pelo gigante do comércio eletrônico há 11 anos - já é emblemático para os consumidores.

Segundo dados provisórios, foram realizados mais de um milhão de pedidos, a maioria através de smartphones, das 200 mil marcas que participaram da onda de promoções online neste ano.

Durante as 24 horas do Dia do Solteiro, sempre celebrado no dia 11 do mês 11 (o número 1 representa uma pessoa solteira), costuma ser realizado o dobro das vendas da Black Friday e da Cyber Monday juntas.

As promoções foram ativadas à meia-noite em ponto. No primeiro minuto, as vendas alcançaram a marca de US$ 1 bilhão. Nos cinco primeiros, foram contabilizados US$ 4,3 bilhões em vendas em plataformas como Taobao e T-Mall, as mais populares do grupo.