O comissário europeu de Agricultura, Phil Hogan, assegurou nesta segunda-feira que "não haverá produtos chegando à União Europeia que não cumpram os padrões europeus", em referência às importações permitidas pelo acordo entre a UE e o Mercosul.

Hogan disse confiar que a reunião de ministros de Agricultura comunitários realizada hoje em Bruxelas seja a "oportunidade para apresentar o que há no acordo" com o Mercosul, uma vez que "há muita desinformação e dados incorretos a respeito do conteúdo".