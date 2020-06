O grupo de especialistas que assessora o governo da Alemanha na área econômica vislumbrou nesta terça-feira uma perspectiva de início da recuperação do país já para os próximos meses, mas ressaltou que o Produto Interno Bruto (PIB) não voltará ao nível pré-pandemia antes de 2022.

Para o grupo, o PIB da Alemanha cairá 6,5% neste ano, dois décimos a mais do que as estimativas do próprio governo, que anunciou vários pacotes de estímulo nas últimas semanas para tentar neutralizar as consequências da Covid-19 sobre a economia.