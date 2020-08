As autoridades da Coreia do Sul anunciaram nesta sexta-feira que irão restringir o horário de funcionamento de cafés e restaurantes na região da capital Seul, a mais afetada pelo aumento de casos de Covid-19, naquela que é a primeira medida desse tipo no país asiático desde o início da pandemia.

A medida terá início no próximo domingo e vigorará por pelo menos uma semana, até 6 de setembro.