A atual crise econômica na Argentina, agravada pela incerteza sobre o resultado das próximas eleições, terá um impacto "limitado" no Brasil, cujo PIB registrou um tímido crescimento no segundo trimestre de 2019, alertou nesta quinta-feira a economista-chefe do Santander Brasil, Ana Paula Vescovi.

"Trata-se de um impacto limitado, porque a economia argentina já estava frágil (antes das eleições primárias de 11 de agosto, nas quais o atual presidente, Mauricio Macri, foi derrotado pelo candidato peronista Alberto Fernández). Já sofremos perdas das nossas exportações, como no setor automotivo, embora esteja claro que sempre há algum impacto quando se agrava a crise na Argentina", disse Vescovi em um encontro com jornalistas em São Paulo.