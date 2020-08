O déficit comercial de bens e serviços dos Estados Unidos caiu 7,5% em junho na comparação com maio, para US$ 50,7 bilhões, devido ao aumento das exportações em meio à crise econômica causada pela pandemia de Covid-19.

De acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira pelo Departamento de Comércio, as exportações cresceram 9,4%, para US$ 158,3 bilhões, enquanto as importações aumentaram 4,7%, para US$ 208,9 bilhões.