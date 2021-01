O déficit dos Estados Unidos no comércio exterior de produtos e serviços subiu para US$ 68,1 bilhões em novembro de 2020, após ter registrado US$ 63,1 bilhões no mês anterior, e atingiu a maior marca desde agosto de 2006, segundo informou nesta quinta-feira o Departamento de Comércio.

O saldo negativo de novembro superou os cálculos dos analistas, que esperavam um déficit de US$ 62,5 bilhões, e contribuiu para que o déficit acumulado de janeiro a novembro chegasse a US$ 604,823 bilhões. No mesmo período em 2019, a quantia era de US$ 532,289 bilhões.