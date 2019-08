O déficit no comércio internacional de bens e serviços dos Estados Unidos caiu 0,3% em junho, para US$ 55,2 bilhões, mas, no acumulado do primeiro semestre do ano, o índice fechou em alta de 7,9% na comparação com o mesmo período do ano passado, um avanço que ocorre em meio à disputa comercial com a China.

Os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Departamento de Comércio sobre junho são superiores às previsões dos analistas, que tinham projetado que o déficit do país ficaria em US$ 54,4 bilhões no período.