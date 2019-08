O déficit do governo federal dos Estados Unidos chegará a US$ 960 bilhões no ano fiscal de 2019 e a US$ 1 trilhão em 2020, segundo as projeções divulgadas nesta quarta-feira pelo Escritório Orçamentário do Congresso (CBO).

O órgão tinha projetado uma dívida de US$ 896 bilhões para 2019 e US$ 892 bilhões para 2020, mas novas medidas aprovadas pelo Congresso, como o pacote para financiar a construção do muro na fronteira com o México, ampliarão o déficit fiscal do país.