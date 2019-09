A companhia aérea americana Delta Airlines anunciou nesta quinta-feira a compra, por US$ 1,9 bilhão, de 20% de participação na Latam, maior grupo aéreo da América Latina.

A operação tem como alvo a criação de um grande grupo no continente americano, pois, combinadas, as duas empresas movimentarão mais passageiros entre as Américas do Norte, Central e do Sul que qualquer grupo de companhias aéreas.