Um grupo de 66 eurodeputados pediu nesta quinta-feira que o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul ainda não seja fechado por conta da postura manifestada pelo presidente Jair Bolsonaro sobre áreas que figuram no acordo, como os direitos dos trabalhadores e a proteção ao meio ambiente.

Em carta ao presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e à comissária de Comércio, Cecilia Malmström, os eurodeputados advertiram sobre o acordo, que tacharam de "politicamente muito sensível", por conta "das declarações de Bolsonaro sobre a mudança climática, o futuro da Amazônia, os direitos dos trabalhadores e os povos indígenas".

Os eurodeputados, alguns recentemente eleitos nos pleitos de maio e outros pertencentes à Eurocâmara em fim de mandato, ressaltaram também as diferenças na legislação quanto à aplicação de pesticidas no Brasil, que permitiu uma ampliação do uso a níveis não permitidos na UE.

Além disso, os direitos dos trabalhadores brasileiros preocupam os 66 eurodeputados, que fazem menção a declarações do presidente brasileiro nas quais disse que os trabalhadores deveriam escolher "entre trabalho e direitos".

Para os eurodeputados, concluir um acordo com grande impacto sobre o meio ambiente e com um parceiro das dimensões do Brasil no campo da agroindústria "enviaria um sinal muito negativo ao eleitorado europeu" após o auge dos partidos verdes nas eleições.

As negociações técnicas para um acordo entre a UE e o Mercosul começaram em Buenos Aires em abril de 2000 e desde então foram realizadas mais de 30 rodadas de negociação, um processo complexo, inclusive com bloqueios de muitos anos.

Nas últimas semanas, houve um impulso favorável a este acordo por parte de líderes de ambos os blocos, embora ainda falte pelo menos uma rodada de negociações técnicas para resolver as últimas diferenças após duas décadas de negociações.