O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmou que a partir de 2020 os planos econômicos "não virão de cima" e que os funcionários é que planejarão as metas das empresas estatais, uma "medida audaz" do Governo para tentar fazer a combalida economia do país voltar a funcionar.

O primeiro presidente cubano sem sobrenome Castro em quase 60 anos se referiu à nova normativa ao encerrar um congresso de economistas, necessários "para aplicar com sucesso a decisão", segundo publicou neste sábado o jornal estatal "Granma" em uma nota na capa.