No horário de fechamento da bolsa, a onça do ouro caía para US$ 1.636,90, e o rendimento dos treasuries com vencimento em 10 anos subia para 0,86%. EFE

O índice Dow Jones Industrial fechou nesta quarta-feira em alta de 2,39% - além de acumular valorização de mais de 13% nos últimos dois dias - e voltou a refletir o otimismo dos investidores com um acordo entre congressistas democratas e republicanos sobre um pacote de estímulo econômico trilionário destinado a trabalhadores e empresas para atenuar a crise pela pandemia de Covid-19.

O principal indicador da Bolsa de Nova York, somou 495,64 pontos e chegou a 21.200,55, com destaque para as valorizações dos títulos de Boeing (31,05%), seguida de United Technologies (10,87%), Nike (9,24%), American Express (7,28%) e Dow Inc (6,71%).

O seletivo S&P 500 avançou 1,15%, para 2.475,56, e o índice Nasdaq Composite recuou 0,45%, para 7.384,29.

Com a iminente aprovação do acordo de estímulo econômico pelo Senado dos Estados Unidos, Ben Bernanke, ex-presidente do Federal Reserve (Fed), disse hoje que a economia dos EUA terá uma rápida recuperação de uma recessão "muito grave".

"Se não forem feitos muitos danos à força de trabalho, às empresas durante o período de isolamento, então poderemos ver uma recuperação bastante rápida", disse Bernanke à rede de televisão "CNBC".

No horário de fechamento da bolsa, a onça do ouro caía para US$ 1.636,90, e o rendimento dos treasuries com vencimento em 10 anos subia para 0,86%.