O índice Dow Jones Industrial fechou em alta de 3,44% nesta quarta-feira, dia marcado pelos sinais de estabilização da Covid-19 em alguns focos nos Estados Unidos e pela decisão do senador democrata Bernie Sanders de sair da corrida presidencial.

O principal indicador da Bolsa de Nova York somou 779,71 pontos, chegando a 23.433,57. As altas mais acentuadas foram das ações de Raytheon Technologies (8,26%), UnitedHealth (7,98%) e Dow Inc (7,55%).

O seletivo S&P 500 subiu 3,41%, para 2.745 pontos, e o índice composto da bolsa eletrônica Nasdaq avançou 2,58% e fechou aos 8.091.

O pregão acompanha uma complicada semana devido ao coronavírus SARS-CoV-2, cada vez mais disseminado pelo país, com 400 mil casos positivos e 13 mil mortes, mas os investidores decidiram ir às compras devido aos sinais de estabilização e diminuição da curva de contágios em focos como Nova York e Califórnia.

A preocupação dos mercados em relação ao devastador impacto econômico previsto, a paralisação de atividades e o confinamento dos cidadãos em boa parte do país está provocando uma grande volatilidade em Wall Street, onde ontem o Dow Jones fechou quase estável, com leves perdas, após estar subindo 900 pontos horas antes.

No entanto, os investidores comemoraram a saída do progressista Sanders, que defende modelos de saúde e educação públicas. Agora, o caminho está livre para o ex-vice-presidente Joe Biden, mais moderado, conseguir a indicação democrata para disputar as eleições presidenciais com o atual presidente, o republicano Donald Trump.

No horário de fechamento da bolsa, a onça do ouro caía para US$ 1.681 e a rentabilidade dos treasuries com vencimento em 10 anos subia para 0,774%.