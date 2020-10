2 out 2020

EFE Nova York 2 out 2020

Os três principais índices de Wall Street iniciaram outubro com altas, com um dia de negociações influenciado pelo progresso das negociações de um novo pacote de estímulos econômicos no Congresso dos Estados Unidos.

O Dow Jones Industrial, maior referência da Bolsa de Nova York, subiu 0,13%, para 27.816,90 pontos, e entre seus 30 componentes as maiores altas foram das ações de Walmart (2,27%), Visa (1,69%), Boeing (1,57%) e American Express (1,08%).