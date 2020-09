O primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martin, declarou nesta quarta-feira que o chefe de governo do Reino Unido, britânico Boris Johnson, levou raiva aos integrantes da União Europeia com seu plano de modificar unilateralmente o acordo sobre o status da fronteira da Irlanda do Norte.

"Há uma grande raiva na Europa por causa disso, por causa da maneira como isso aconteceu. Na Irlanda, certamente há", disse Martin em uma entrevista à emissora de televisão britânica "Sky News".