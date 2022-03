A atividade econômica na Argentina experimentou um crescimento de 5,4% no último mês de janeiro em relação ao mesmo mês de 2021, o 11º aumento interanual consecutivo, segundo informaram fontes oficiais nesta terça-feira.

Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec), que servem como uma referência provisório para medir a variação trimestral do Produto Interno Bruto (PIB), indicam uma desaceleração em relação à taxa de crescimento interanual que havia registrado em dezembro do ano passado, com uma taxa de expansão de 10%.