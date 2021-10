22 out 2021

EFE Buenos Aires 22 out 2021

A atividade econômica da Argentina registrou em agosto um crescimento de 12,8% em comparação com o mesmo mês de 2020, a sexta alta no intervalo de um ano após 19 meses consecutivos de baixa, informaram fontes oficiais nesta quinta-feira.

Este crescimento é explicado em grande parte por uma base de comparação baixa, uma vez que em agosto de 2020 a atividade econômica ainda estava afetada pelas restrições sanitárias impostas no final de março do ano passado pelo governo do presidente Alberto Fernández diante da pandemia de covid-19.