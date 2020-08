O governo da Argentina anunciou nesta quinta-feira que a economia do país começou a se recuperar após a profunda queda na atividade registrada no início da quarentena devido à pandemia do coronavírus, em março, que agravou a recessão sofrida há mais de dois anos.

"A Argentina, que naturalmente teve uma queda na atividade, está começando a se recuperar em tempo recorde, em tempo acelerado. Acredite que estamos no caminho da reconstrução da atividade econômica", declarou o chefe de Gabinete de Ministros do governo argentino, Santiago Cafiero, em seu discurso durante a etapa local do Conselho das Américas, que foi realizada via internet.