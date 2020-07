O Banco Mundial considera que as condições econômicas mudaram desde o início da pandemia da Covid-19, já que o impacto da doença provocada pelo novo coronavírus e as medidas para conter o patógeno "provocaram um choque combinado na demanda e na oferta". EFE/Arquivo

A economia da China crescerá 1,6% este ano, mas voltará ao ritmo anterior à pandemia em 2020, com expansão de 7,9%, de acordo com as projeções atualizadas em relatório do Banco Mundial (BM) divulgado nesta quarta-feira.

Embora a previsão para este ano represente o menor crescimento desde 1976, avançar 7,9% em 2021 significaria a alta mais rápida desde 2012.