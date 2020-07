O produto interno bruto (PIB) da zona do euro caiu no segundo trimestre 12,1%, e o da União Europeia como um todo, 11,9%, devido à pandemia do novo coronavírus, em quedas que foram as maiores desde o começo desses registros, em 1995, segundo informações do Eurostat, escritório de estatísticas do bloco.

O vírus SARS-CoV02 causou um colapso sem precedentes da economia de todos os principais países da zona, sendo o mais grave a Espanha, onde o PIB caiu 18,5% em relação ao trimestre anterior, à frente da França (13,8%), Itália (12,4%) e Alemanha (10,1%).