EFE Havana 28 out 2021

O produto interno bruto (PIB) de Cuba se contraiu em 13% entre 2020 e setembro de 2021, "um impacto realmente duro" para o país, informou nesta quarta-feira o vice-primeiro-ministro e ministro de Economia e Planejamento cubano, Alejandro Gil.

No relatório sobre o estado da economia apresentado à sessão plenária da Assembleia Nacional do Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral), o ministro atribuiu este comportamento ao endurecimento do embargo econômico dos EUA contra Cuba e aos efeitos da pandemia de covid-19.