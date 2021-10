EFE Santiago do Chile 1 out 2021

A economia do Chile cresceu 1,1% em agosto, na comparação com o mês anterior, em meio ao relaxamento de medidas restritivas de combate à pandemia da covid-19, de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira pelo Banco Central do país.

O Indicador Mensal de Atividade Econômica (Imacec), índice que reúne 91% dos bens e serviços do PIB chileno, aponta além disso para um crescimento de 19,1% na comparação com agosto de 2020, um dos maiores crescimentos no período de 12 meses registrado nas últimas três décadas.