A economia do Chile registrou um recuo de 0,4% em dezembro em relação a novembro e um crescimento de 10,1% em comparação com o mesmo mês em 2020, em um momento em que a pandemia de covid estava sob relativo controle, informou o Banco Central do país nesta terça-feira.

O Indicador Mensal de Atividade Econômica (Imacec), um índice que reúne 91% dos bens e serviços do Produto Interno Bruto (PIB) chileno, foi inferior ao esperado pelos mercados, que estimavam um aumento de 12% e 12,5% no período de 12 meses.