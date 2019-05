A economia dos Estados Unidos avançou a uma taxa anualizada de 3,1% no primeiro trimestre de 2019, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento de Comércio.

Embora o número sobre o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) do país seja inferior aos 3,2% calculados anteriormente pelo órgão, ele mostra a solidez da economia americana no início deste ano.