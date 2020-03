Uma empresa que opera um cruzeiro restaurante na cidade de Kobe, no Japão, declarou falência nesta segunda-feira devido ao impacto que os cancelamentos tiveram sobre os negócios desde o mês de janeiro devido à preocupações com o surto do novo coronavírus.

Esta é a primeira falência de uma operadora de cruzeiros devido ao vírus no Japão e vem depois que a empresa, Luminous Cruising, acumulou uma dívida de 1,2 bilhão de ienes (cerca de R$ 49,6 milhões), segundo números divulgados pela agência de notícias japonesa "Kyodo".

A empresa operava o Luminous Kobe 2, um dos maiores cruzeiros de restaurantes do Japão, com capacidade para 1 mil passageiros, que oferecia passeios diurnos e noturnos pelo porto de Kobe, com vista para pontos emblemáticos da cidade japonesa.

A matriz da companhia será responsável por sua reabilitação e permitirá que as reservas afetadas sejam transferidas para viajar em outro cruzeiro, o Concerto.

O Covid-19 foi a gota d'água para o Luminous Cruising, que já vinha sentindo os efeitos do aumento dos custos de combustível e cancelamentos por conta de uma série de desastres naturais que afetam o arquipélago desde 2018, incluindo terremotos e tufões.

O novo coronavírus, causador do Covid-19, atingiu o setor de turismo japonês, especialmente da China, de onde o vírus se espalhou e que representa o maior fluxo de estrangeiros para o Japão.

Desde o final de janeiro, o país vizinho proibiu viagens em grupo de seus cidadãos como uma medida para tentar conter a propagação.

Até o momento, cerca de 950 infecções foram confirmadas pelo vírus no arquipélago japonês, mais de 700 ligadas ao navio Diamond Princess, que estava em quarentena no início de fevereiro no porto japonês de Yokohama.

Seis das 12 mortes registradas no Japão até agora foram de passageiros naquele navio. EFE

