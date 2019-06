EFE/Tiago Stille/cedida pelo governo do Ceará

Uma comitiva de empresários da região espanhola da Catalunha foi ao Ceará nesta quinta-feira para discutir importantes acordos de investimento no estado.

Participaram do encontro, realizado em Fortaleza, o governador do estado, Camilo Santana (PT), e o cônsul-geral da Espanha para o Nordeste, Gonzalo Fournier.

"Estamos pensando em acordos importantes para o desenvolvimento das empresas catalãs no Ceará", disse durante a reunião Javier Mirallas, diretor-executivo da empresa de eletrodomésticos Mallory e presidente da Câmara de Comércio Brasil-Catalunha.

Representantes do grupo de design industrial Simón, da empresa de gestão Socializa, da consultoria S&E Partners, da Ferrocarrils de la Generalitat, da imobiliária Somrie e da agência do governo catalão para a competitividade empresarial, Acció, também estiveram na reunião.

Segundo Mirallas, a ideia é "transferir conhecimento" ao Ceará usando "as oportunidades" fornecidas pelo estado brasileiro.

"Somos um estado que cumpre os acordos e os compromissos assinados com os parceiros privados. Atualmente, nosso estado lidera o ranking de eficiência financeira do país", disse Santana.

O governador também lembrou que o Ceará é o estado que "mais investimentos públicos fez em termos percentuais", com 15,2% da receita corrente líquida, e afirmou que o estado lidera um ranking de transparência elaborado pelo Ministério Público.

Santana destacou a "privilegiada" situação geográfica do Ceará, que fica a seis horas da Europa, e realçou as boas conexões aérea, marítima e de fibra óptica que o estado possui.

"Todos os cabos de fibra óptica que chegam ao continente sul-americano entram por Fortaleza", disse o governador, que ressaltou o aumento de voos internacionais no aeroporto local e um acordo de cooperação com o porto de Roterdã, na Holanda, o maior da Europa.

Por sua parte, o cônsul-geral espanhol apoiou a aproximação entre as multinacionais catalãs e o Ceará.

"Elas têm todo o apoio do governo da Espanha para investir no Brasil e no Ceará", afirmou Fournier.