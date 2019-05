O setor empresarial do Reino Unido pediu ao sucessor da primeira-ministra britânica, Theresa May, que anunciou nesta sexta-feira sua renúncia no dia 7 de junho, que resolva o brexit - a saída do país da União Europeia (UE) - com um plano que proteja os empregos e a economia.

A diretora-geral do sindicato Confederação da Indústria Britânica (CBI, na sigla em inglês), Carolyn Fairbairn, afirmou que May deixa o cargo "com o respeito" dos empresários, pois não "poderia ter trabalhado mais duro" para conseguir que o acordo que negociou com Bruxelas fosse aprovado.