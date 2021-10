O presidente do Equador, Guillermo Lasso, anunciou nesta sexta-feira o congelamento do preço dos combustíveis e que aplicará "sem exceções" os preços oficiais da cesta básica no país, após um impasse com os movimentos sociais sobre as suas reformas tributária e trabalhista.

"Estão suspensos os aumentos mensais dos preços dos combustíveis, e o preço da gasolina extra está fixado em US$ 2,55 e o preço do diesel para o transporte público, comunitário, escolar, de turismo, carga pesada, misto e geral está fixado em US$ 1,90", anunciou o presidente.