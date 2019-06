O Ministério de Energia e Recursos Naturais Não Renováveis do Equador anunciou nesta quarta-feira a descoberta de uma das maiores minas de ouro, cobre e prata do mundo.

Batizada como "Alpala", a mina faz parte do projeto "Cascabel" e está na província de Imbabura, no norte do país. Segundo especialistas consultados pelo governo do Equador, a região pode ser classificada como um "depósito de nível 1", que são muito raros, mas responsáveis por mais da metade da produção de cobre do mundo.