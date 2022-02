O banco espanhol BBVA anunciou nesta segunda-feira a compra de 21,7% do capital do banco digital brasileiro Neon, por cerca de US$ 300 milhões (US$ 1,56 bilhão), o que permitirá o controle de 29,7% do total.

A operação, comunicada ao regulador da Bolsa de Valores local, será realizada por meio de uma ampliação de capital da entidade financeira, de origem britânica, que possui 100% das ações do Neon Pagamentos.