A empresa espanhola Disa chegou a um acordo com a Petrobras para adquirir seu negócio de distribuição de combustíveis, lojas, lubrificantes, fertilizantes e querosene no Uruguai, informou nesta segunda-feira a companhia em comunicado, que não divulgou o valor da transação.

Com esta operação, ainda pendente de autorização das autoridades de concorrência do Uruguai, a Disa dá mais um passo na sua estratégia de internacionalização, iniciada há três anos, e passará a ser a segunda distribuidora de combustíveis do país sul-americano, com participação de mercado 24% e uma rede de 88 postos ativos.