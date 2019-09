A presidente do banco Santander, a espanhola Ana Botín, voltou ao topo do ranking internacional anual elaborado pela revista americana "Fortune" para listar as 50 mulheres mais influentes do mundo dos negócios.

A diretora-executiva da farmacêutica britânica GlaxoSmithKline, Emma Walmsley, e a presidenta do fabricante de eletrodomésticos chinês Gree Electric Appliances, Dong Mingzhu, completam o pódio da "Fortune" ao lado de Botín, que na edição do ano passado ficou na segunda colocação.