O estado australiano de Nova Gales do Sul (NSW) pagará 576 milhões de dólares australianos, (US$ 400,4 milhões) de indenização ao consórcio ALTRAC e subempreiteiros, como a espanhola Acciona, após uma disputa pela construção do trem leve de Sydney.

Um porta-voz do ministério de Transporte do governo estadual informou que o acordo inclui uma extensão de dois anos do contrato para o funcionamento e manutenção dos serviços do trem leve, que será prolongado até 2036.