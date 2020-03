O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, e o alto comissário da União Europeia para Política Externa, Josep Borrell, conversaram neste sábado sobre a urgência de estimular a cooperação internacional e ajuda comunitária para países vulneráveis durante a pandemia do novo coronavírus.

O americano e o espanhol se falaram por telefone sobre a propagação do coronavírus no planeta, segundo informou o Serviço Europeu de Ação Exterior, por meio de comunicado.

Borrell afirmou que vê necessidade de realizar esforços internacionais conjuntos para frear a propagação da pandemia e tentar reduzir o impacto no curto e no médio prazo.

Ainda destacou a necessidade de que sejam oferecidas informações precisas e transparentes à população mundial, pelos governos, para contra-atacar a crescente onda de desinformação sobre o coronavírus.

Bruxelas e Washington também falaram sobre ser preciso renovar os esforços internacionais para abordar as crises da Síria e Líbia, discutiram a situação na Venezuela, as relações entre Irã, Turquia e União Europeia e o processo de paz no Afeganistão. EFE

