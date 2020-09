O governo dos Estados Unidos está em negociações abertas com o Facebook para aplicar uma multa multimilionária que poderia chegar a um recorde de US$ 5 bilhões por supostamente violar as normas antitruste, informou o jornal "The Wall Street Journal" nesta terça-feira.

Segundo o periódico, a Comissão Federal de Comércio, uma agência governamental encarregada de garantir os direitos dos consumidores e a livre concorrência, vem investigando a empresa há mais de um ano.