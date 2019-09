O governo dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira novas medidas que limitam para US$ 1 mil por trimestre a quantidade que os cubanos residentes em seu território podem enviar a seus parentes na Ilha através de remessas.

"A Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC, sigla em inglês) está colocando um limite de US$ 1 mil por trimestre que um remetente pode enviar para um cidadão cubano", afirmou o secretário do Departamento do Tesouro americano, Steven Mnuchin, em comunicado.