O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira uma modificação da lista de produtos europeus sujeitos a tarifas, retirando vários de Grécia e Reino Unido e incluindo outros de Alemanha e França, para os quais manteve a taxa entre 15% e 25%, em meio à disputa sobre os subsídios da Airbus.

"A União Europeia (UE) e os países membros não tomaram as medidas necessárias para cumprir com as decisões da Organização Mundial do Comércio (OMC)", disse Robert Lighthizer, representante de Comércio Exterior dos EUA, em comunicado no qual também ressaltou que começará "um novo processo para alcançar" uma solução "duradoura".