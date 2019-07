A Comissão do Mercado de Valores dos Estados Unidos (SEC, sigla em inglês) e Facebook chegaram a um acordo pelo qual a rede social pagará uma multa de mais de US$ 100 milhões por não ter devidamente informado seus investidores sobre sua gestão de privacidade, segundo publicou na terça-feira o "The Wall Street Journal".

O jornal nova-iorquino, citando fontes anônimas familiarizadas com o caso, disse que o acordo será anunciado publicamente na quarta-feira e que é o resultado de uma investigação iniciada após o escândalo da consultoria britânica Cambridge Analytica, que recopilou milhões de dados de internautas da plataforma sem o seu consentimento e para fins políticos.