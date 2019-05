O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos pediu nesta terça-feira que a China evite a persistente fraqueza da sua moeda, ao justificar sua decisão de manter o gigante asiático na lista de economias que merecem "atenção" por suas práticas cambiais.

Em um relatório intitulado "Políticas macroeconômicas e cambiais dos principais parceiros comerciais dos EUA", o Tesouro afirmou que continua tendo "preocupações significativas" sobre as práticas monetárias da China, particularmente à luz do desalinhamento e da "subestimativa" do renminbi (nome oficial do iuane, a divisa nacional chinesa) a respeito do dólar.