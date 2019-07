O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, renovou nesta sexta-feira os ataques à Organização Mundial do Comércio (OMC) por permitir que países "ricos" se definam como "em desenvolvimento" para contar com "tratamento especial", em referência direta à China.

"A OMC é um FRACASSO quando os países mais RICOS do mundo alegam ser países em desenvolvimento para evitar as regras da OMC e conseguir tratamento especial. Não mais!", afirmou Trump no Twitter.