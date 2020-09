Os pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos caíram de 893 mil para 860 mil na semana passada, enquanto o país dá sequência à reabertura da atividade econômica, informou o Departamento de Trabalho nesta quinta-feira.

Na semana que terminou no dia 5 de setembro, segundo o governo, 12,6 milhões de pessoas estava recebendo o auxílio, menos do que as 13,5 milhões da semana anterior.